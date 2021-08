JO 2020: titrée aussi avec le 4x100 4 nages, Emma McKeon gagne une 7e médaille, la 4e en or

L’Australie a remporté le 4x100m quatre nages en 3 : 51.60. McKeon figurait comme troisième relayeuse, après Kaylee McKeown et Chelsea Hodges, Cate Campbell terminant le travail.

Victorieuse du 4x100m quatre nages féminin avec l’Australie, Emma McKeon a remporté sa septième médaille des Jeux Olympiques de Tokyo, la quatrième en or, dimanche.

À Tokyo, McKeon, 27 ans, a remporté le 4x100m libre, le 100m libre et, dimanche, le 50m libre. Elle a décroché le bronze sur 100m papillon, 4x200m libre et 4x100m quatre nages mixte. Elle devient ainsi la nageuse la plus médaillée en une seule édition des JO. Seul Michael Phelps, avec huit médailles d’or remportées en 2008 à Pékin, a fait mieux.