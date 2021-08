Lewis Hamilton hué après sa pole position en Hongrie: «Ça ne me dérange pas vraiment, ça me nourrit»

Lewis Hamilton (Mercedes), 2e du championnat du monde, a signé sa 101e pole position à l’occasion des qualifications du Grand prix de Hongrie en Formule 1. Un résultat qui a été copieusement sifflé par le public local, qui a par contre apporté son soutien à Max Verstappen (Red Bull), 3e sur la grille de départ. Les supporters présents en tribunes ont visiblement encore bien en tête l’accrochage entre les deux pilotes à Silverstone et qui a valu l’abandon au Néerlandais, leader du championnat.

Face aux huées du public, Hamilton a préféré sourire. « J’apprécie le grand soutien que je reçois ici. En fait, je ne me suis jamais aussi bien senti par rapport aux sifflets. Au contraire, ça me nourrit et ça ne me dérange pas vraiment », a répondu le Britannique juste après la course.