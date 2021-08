JO 2020: un boxeur français pète un plomb après sa disqualification, le superviseur reconnaît «une erreur d’arbitrage» (vidéo)

Aliev a été disqualifié en quarts de finale de la catégorie poids lourds face à Frazer Clarke pour des coups de tête répétés. Une décision arbitrale vivement contestée par le Français, mais aussi par de nombreux observateurs. Aliev a alors enchaîné plusieurs insultes et bras d’honneur, probablement à l’adresse des officiels du combat. « C’est injuste, tout le monde a vu que j’ai gagné », a hurlé Aliev, furieux. « Ce n’est pas possible, moi j’ai gagné, tout le monde l’a vu », a-t-il continué à répéter.

Et il n’en est pas resté là puisqu’il a ensuite refusé de quitter le ring, en signe de protestation. « On a tenté de faire un sit-in », a expliqué John Dovi, Directeur technique de la boxe en France. « Ça n’a abouti à rien, limite ils devaient appeler la police pour nous déloger, donc on va partir et on rentre chez nous », a-t-il ajouté.