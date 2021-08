Italie: 800 départs de feu de forêt ce week-end

L’Italie a enregistré en cette fin de semaine plus de 800 départs de feu, essentiellement dans le sud du pays, ont indiqué les pompiers de la péninsule sur leur compte Twitter.

« Au cours des dernières 24 heures, les pompiers ont effectué plus de 800 interventions : 250 en Sicile, 130 dans les Pouilles et en Calabre, 90 dans le Latium (la région de Rome, ndlr) et 70 en Campanie », précise le tweet.