Emma Plasschaert «pas fâchée» par sa 4e place aux JO: «Les autres étaient simplement plus fortes»

À 27 ans, Plasschaert vivait ses premiers Jeux Olympiques et la différence d’expérience s’est faite ressentir par rapport à ses concurrentes. « Anne-Marie (Rindom, ndlr.) a remporté le bronze à Rio et a été trois fois championne du monde. Marit Bouwmeester était championne olympique en titre et Josefin Olsson avait déjà participé deux fois aux JO. Elles ont toutes de l’expérience. Je ne peux pas être fâchée avec ma quatrième place. Pour des premiers JO, c’est une solide prestation. Les autres étaient simplement plus fortes. »

La native d’Ostende pourra cependant se consoler avec la médaille d’or de son compagnon, l’Australien Matt Wearn, en Laser. « Nous nous sommes vus brièvement samedi et c’était un moment rempli de joie. Cela compense un peu cette quatrième place. »

Plasschaert va désormais prendre quelques semaines de repos et pourrait participer aux championnats du monde fin novembre à Oman.