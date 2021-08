Une nouvelle grande action pour le climat prévue en Belgique

Les activistes de Youth for Climate et de la Coalition Climat, un collectif de 80 organisations, organiseront une nouvelle grande action le dimanche 10 octobre. Intitulé « Back To The Climate », l’événement veut rappeler au monde politique que des progrès urgents sont nécessaires dans la lutte contre le changement climatique.

« Et vous, vous faisiez quoi le 10 octobre 2021 ? », demandent les organisateurs sur l’événement Facebook de leur nouvelle action. « Ce jour-là, citoyennes et citoyens avaient relancé un mouvement qui n’allait plus s’arrêter », annoncent-ils en imaginant une année 2071 avec peu d’émissions de gaz à effet de serre, une température qui se stabilise et une biodiversité florissante.

Lire aussi Climat: la justice condamne sévèrement la faiblesse de l’action belge A la veille d’un sommet européen et de la conférence climatique de Glasgow, les manifestants veulent « envoyer un signal fort » et interroger les dirigeants politiques sur leur rôle dans la bataille climatique. « C’est le point de bascule : restons-nous empêtrés dans ce monde d’avant ou optons-nous pour un monde solidaire, juste et durable ? », demandent-ils. « Les mobilisations de ces dernières années ont placé la crise climatique en tête de l’agenda politique. Mais maintenant, le temps est venu pour les politiciens de transformer leurs promesses en actions ambitieuses ! »