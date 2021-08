Stéphane Bréda revient sur l’arbitrage lors de Zulte-Standard: «Penalty logique mais Laifis devait être exclu»

Le Standard a décroché sa première victoire de la saison en s’imposant à Zulte Waregem (1-2). Durant cette rencontre, les Rouches ont marqué sur penalty mais également concédé un coup franc qui a donné lieu à l’égalisation de leurs adversaires.

« Le penalty est indiscutable. Certes, Bastien sent venir le coup et ne fait rien pour l’éviter mais le portier de Zulte Waregem, qui effleure à peine le ballon, accroche clairement le Standardman et il n’y a donc pas à hésiter. Le VAR n’est d’ailleurs pas intervenu », a commenté Stéphane Breda.