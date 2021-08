Joshua Zirkzee de plus en plus proche du Sporting d’Anderlecht

Le Standard l’a donc emporté à Zulte Waregem. Une première depuis le 27 novembre 2015, et un succès 2-3. Trois points acquis en fin de match, via un but d’Abdoul Fessal Tapsoba, sorti du banc avec une mentalité exemplaire. Une rage à l’image de ses partenaires, aussi solidaires que généreux dans les efforts…