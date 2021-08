GP de Hongrie: Sebastian Vettel, disqualifié, perd sa 2e place au profit de Lewis Hamilton

La rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui a trouvé son point d’orgue à Silverstone par l’envoi de la Red Bull du Néerlandais dans un mur de pneus après une manoeuvre contestable du Britannique, n’est sans doute pas placée sous l’éteignoir. On devrait en mesurer l’intensité dans les prochains Grands Prix dont celui de Hongrie, pas plus tard que ce week-end.