Elise Vanderelst, qualifiée pour les demies du 1.500m: «Des séries plus rapides que je pensais»

Elise Vanderelst a attendu nerveusement la fin des séries du 1.500 m dans le coin des télévisions ce lundi matin. Une vingtaine de minutes à se ronger les sangs. Arrivée 9e de la première série en 4.05.63, le deuxième temps de sa carrière, après une course où elle avait été constamment aux avant-postes et intelligemment fixée à la corde, elle avait souffert dans les derniers 100 mètres pour garder le contact. Ejectée du top 6 directement qualificatif, il fallait impérativement éviter que quatre filles non directement qualifiées courent plus vite qu’elles. Au bout du compte, seules deux ont réussi à s’intercaler devant elle pour les demi-finales et elle sera donc de la partie, mercredi, à partir de midi (en Belgique).

« Mon objectif est atteint ! », a-t-elle dit. « Cela n’a pas été facile, les séries ont été très rapides ; je m’attendais à ce que les séries se courent plutôt en 4.09-4.10 qu’en 4.05 ! Mais je suis contente de ma course, j’ai répondu présente en restant à l’avant du peloton pour ne pas être enfermée comme à Torun (en séries de l’Euro indoor, en mars, NDLR) même si j’ai un peu manqué de fraîcheur sur la fin. Mais c’est passé, et c’est le plus important. En demi-finale, j’essaierai de tout donner : soit ça passe, soit ça casse. »