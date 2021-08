JO 2020: le Grec Miltiadis Tentoglou sacré à la longueur grâce à son dernier saut

Il s’agit d’une grosse désillusion pour Echevarria, grand espoir de la discipline qui reste toujours bredouille dans un championnat majeur en plein air. Le Cubain de 22 ans, champion du monde en salle en 2018 à Birmingham et 3e des Mondiaux de Doha en 2019, détient un record personnel à 8,68 m depuis 2018 et s’est plusieurs fois distingué par des sauts impressionnants, proches du record du monde de l’Américain Mike Powell (8,95 m en 1991) mais tous non homologués en raison de vents trop favorables.