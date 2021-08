Nina Derwael a reçu de nombreuses félicitations pour son titre olympique: «Le Roi m’a téléphoné»

Nina Derwael a passé une courte nuit après sa médaille d’or aux barres asymétriques. « L’adrénaline m’a empêchée de dormir et je me suis encore réveillée tôt », a confié la nouvelle championne olympique lundi, au lendemain de son sacre, lors d’une rencontre avec la presse.

Derwael a reçu de nombreux messages de félicitations, y compris du palais royal. « Le Roi a appelé quand j’étais dans la voiture entre le stade et le village olympique. Il a dit qu’il était très fier pour moi et pour le pays et qu’il espérait pouvoir me féliciter en personne quand je serai de retour en Belgique. »