Meggitt racheté pour 6,3 mds de livres par Parker-Hannifin (2)

Il s'agit d'une prime de plus de 70% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Cette opération est sensible compte tenu des contrats noués entre Meggitt et le gouvernement britannique, notamment dans la défense.

Le groupe américain a par conséquent voulu apporter des assurances aux pouvoirs publics au Royaume-Uni, comme le maintien de la technologie, des usines et du siège de Meggitt dans le pays.

Parker-Hannifin s'engage en outre à ce que la majorité des membres du conseil d'administration de Meggitt soient de nationalité britannique.

"Ensemble, nous pouvons mieux servir nos clients grâce à l'innovation, à davantage de recherche et développement et d'un portefeuille complémentaire dans les technologies aérospatiales et de défense", souligne Tom Williams, PDG de Parker-Hannifin.

Cette opération intervient quelques jours après l'annonce d'une offre de rachat de l'équipementier Ultra Electronics par le groupe de défense Cobham, détenu par un fonds américain.

Le gouvernement britannique avait alors indiqué suivre de près cette acquisition en raison des contrats qui lient Ultra Electronics avec la Royal Navy.