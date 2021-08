L’utilisation de fumigènes, pétards et feux de Bengale dans les stades de foot bientôt plus sévèrement sanctionnée

L’utilisation d’objets pyrotechniques en marge de matches de football sera plus sévèrement sanctionnée à l’avenir grâce notamment à un avant-projet de loi modifiant la loi football. C’est ce qu’a annoncé le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden par voie de communiqué. Une approche à laquelle se rallient également la Pro League et la fédération belge de football. « Nous voulons briser l’illusion selon laquelle l’utilisation de matériel pyrotechnique symbolise l’ambiance dans le stade. Un changement de mentalité à cet égard est absolument nécessaire car son utilisation peut provoquer de graves blessures », déclare Annelies Verlinden.

L’avant-projet vise une approche plus ferme et plus large de l’utilisation de moyens pyrotechniques. Il prévoit tout d’abord des sanctions minimales plus élevées : une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade de deux ans pour la manipulation de feux de Bengale, ainsi qu’une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade d’un an pour l’utilisation d’autres types de matériaux pyrotechniques.

En outre, la facilitation de l’utilisation de la pyrotechnie, par exemple l’introduction illicite d’objets ou la dissimulation des auteurs au moyen de banderoles, ne sera plus tolérée. L’utilisation d’objets pyrotechniques pourra également être sanctionnée jusque 48 heures avant et après le match ; leur usage sera par conséquent aussi interdit durant les entraînements, lors de célébrations et pendant les déplacements en bus des joueurs.