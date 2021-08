Le certificat covid désormais disponible pour les mineurs

Le plus simple pour les mineurs est que les parents utilisent l’application itsme. Si c’est le cas, l’enfant choisit dans l’application CovidSafeBE qu’il a préalablement téléchargée sur son smartphone de se connecter avec eHealth puis dans l’écran suivant, il clique sur ‘Identification via itsme’. Ensuite l’enfant introduit le numéro de téléphone du parent et le parent confirme la demande dans sa propre application itsme. Sur le smartphone de l’enfant apparaît alors un nouvel écran de sélection. Dans ‘Pour mon enfant’, il sélectionne son nom et voit s’afficher ses certificats.

La deuxième possibilité consiste à activer une clé numérique’ via la carte d’identité de l’enfant. Un lecteur de carte et une adresse mail personnelle sont indispensables pour y parvenir. Dans ce cas, l’enfant choisit dans l’application covidsafebe : ‘Identification avec un lecteur de carte eID’. Ensuite, il active ‘ma clé numérique avec nom d’utilisateur et mot de passe’ et ‘code de sécurité envoyé par e-mail’. Pour cette dernière étape, l’enfant encode de préférence son adresse mail personnelle. Les deux cases doivent avoir une étiquette verte avec la mention ‘actif’. De retour dans l’application CovidSafeBE sur le smartphone de l’enfant, il doit appuyer sur ‘Identification avec un code de sécurité envoyé par e-mail’ et y encoder le code reçu par mail.

2,6 millions d’utilisateurs

Alors qu’il n’est jusqu’ici utile que pour les voyageurs, le certificat covid a tout de même été téléchargé par 2,6 millions de Belges depuis son lancement mi-juin. 11 millions de certificats, principalement liés au testing, ont été générés au total. À partir du 13 août, les certificats pourront également être utilisés pour les grands événements comme les festivals ou les compétitions sportives.