Brussels Airlines: Action du personnel de cabine par rapport à ses conditions de travail

Des tracts ont été distribués aux passagers des vols de la filiale belge de Lufthansa. Le texte remis aux voyageurs dénonce des rotations de vols insensées, un manque de temps de repos et le fait que certains équipages ont été obligés de passer une courte nuit à l'étranger sans avoir de chambre d'hôtel ni même de transport réservé.

"Brussels Airlines a connu une restructuration très dure l'an dernier. Les conditions de travail ont été revues à la baisse en échange du sauvetage de la compagnie. En contre-partie, un organe interne de contrôle devait être mis en place mais un an plus tard, il n'en est rien. C'est la seule chose qui avait été demandée et promise au personnel et nous ne l'avons toujours pas", explique Didier Lebbe, de la CNE. Ces deux dernières semaines, 220 rapports de fatigue ont été rédigés mais ils n'ont pas pu être analysés, en l'absence de l'organe interne de contrôle prévu, selon le responsable syndical.