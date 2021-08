JO 2020: «J’ai mal couru, pas d’excuses», admet Jonathan Sacoor après son élimination sur 200m

Jonathan Sacoor n’a pas cherché d’excuse après avoir manqué sa qualification pour la finale du 400 m d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo. Lundi soir, le récent vice-champion d’Europe espoirs (U23) n’est pas parvenu à se classer parmi les deux premiers de sa course, ni à réussir un des deux meilleurs chronos des trois demi-finales derrière les six qualifiés à la place. « J’ai mal couru. Je n’ai pas d’excuses. »

« J’ai commis des erreurs de débutant. Après 150 mètres ma course était finie » a expliqué sans ambage Sacoor. « Quand je suis revenu à hauteur du Suisse (Ricky Petrucciani, le champion d’Europe espoirs devant… Sacoor), je suis resté passif au lieu d’être agressif. Je m’attendais à beaucoup plus. Le plan était de partir vite au 200 mètres et rester agressif. Et j’ai fait exactement le contraire. »