Une Belge a contracté la mystérieuse maladie qui sévit dans le Gard

La semaine dernière, on apprenait que des habitants d’un village dans le Gard étaient frappés par une étrange épidémie. Vomissements, diarrhées et malaises se répandent à Marguerittes suite à une fête de village qui a eu lieu le 23 juillet. Selon les autorités locales, « aucun élément évident ne permet à ce stade d’en identifier la cause. Les personnes touchées ne présentent pas d’autre point commun évident que celui de résider à Marguerittes ».

Lire aussi Voyages à l’étranger: les retours de zone rouge restent problématiques à Bruxelles

Plusieurs dizaines de personnes sont concernées. La cause de la consommation d’alcool a vite été écartée, tout comme celle d’une contamination de l’eau du robinet. « A priori, ce serait une gastro-entérite très fulgurante. Nous avons fait analyser l’eau du robinet et la nourriture, tout va bien à ce niveau. Les résultats sont positifs. »