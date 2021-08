D1A: Les supporters de Zulte Waregem aident les victimes des inondations à Eupen

Les supporters du club de football de Zulte Waregem ont lancé une grande action de solidarité en soutien aux victimes des inondations à Eupen. Plusieurs bénévoles du groupe de supporters du club de première division ont participé aux travaux de réparation et de nettoyage de la ville basse d’Eupen la semaine dernière.

Les supporters ont tout d’abord lancé un appel via les réseaux sociaux des clubs du Zulte Waregem et de la KAS Eupen. Lors du match opposant dimanche leur club au Standard de Liège en deuxième journée de championnat, les Waregemois ont également collecté de l’argent dans le but de financer le matériel nécessaire à la reconstruction.