Emmanuel André «révolté» par l’attitude de Pfizer et Moderna

Le vaccin Pfizer va passer de 15,5 euros à 19,5 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros, a révélé dimanche le quotidien britannique Financial Times qui a consulté le contrat conclu avec l’UE. Cette hausse intervient alors que l’inquiétude sur la flambée du variant Delta monte et que des études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant.

Les entreprises pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter le prix de leur vaccin anti-Covid livré à l’UE parce qu’elles l’ont adapté aux variants, a déclaré lundi le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, confirmant une information du Financial Times.

Une décision qui passe mal chez certains. Sur Twitter, Emmanuel André a condamné cette augmentation. « Pour mettre fin à cette pandémie, on a besoin de plus de vaccins, rapidement. Mais ce à quoi on assiste, c'est une course à l'enrichissement de la part de Pfizer et une accumulation des doses dans les pays qui peuvent payer un prix artificiellement élevé. Cela me révolte. »