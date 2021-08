Deux ans après son éviction, un ancien commentateur est soutenu par les internautes: «J’en ai les larmes aux yeux»

Alors que les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo et que les épreuves d’athlétisme se multiplient, des téléspectateurs ont eu une pensée pour l’ancien commentateur sportif. C’est le cas du chanteur Vincent Delerm. Sur Instagram il écrit : « Nous remercions encore vivement les quelques athlètes français ayant réclamé et obtenu la tête de Patrick Montel. Pendant des années, tout le monde a adoré suivre l’athlétisme en déplorant simplement le fait que le commentateur principal en faisait “un peu trop”. À présent, tout le monde sera donc ravi de constater à quel point nous nous ennuyons devant les retransmissions, et peut-être un jour il faudra se rendre à cette évidence : le plaisir de l’athlétisme c’était beaucoup à la voix de Patrick Montel. Qui en faisait trop. Ce qui est éventuellement mieux que pas assez. Et surtout que rien. »