Météo: la fin du mauvais temps n’est pas pour tout de suite

Alternance entre fortes pluies et éclaircies

Selon les prévisions de l’IRM, les températures devraient augmenter dans les prochains jours allant jusqu’à 20 degrés en fin de semaine. « Cela va rester très variable pour les prochains jours et d’après les cartes, il n’y a pas d’amélioration en vue », indique David Dehenauw à la DH. Seules la Flandre et la Côte seront épargnées avec un temps plus lumineux avec des températures oscillant entre 19 et 20 degrés, ce qui est plus bas que les moyennes de saison.