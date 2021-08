JO 2020: Nina Derwael de retour en Belgique mercredi matin

Sacrée championne olympique aux barres asymétriques dimanche, Nina Derwael sera de retour en Begique mercredi, a annoncé le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) lundi. Le vol de la Limbourgeoise atterrira mercredi à 10h25 à Brussels Airport.

Nina Derwael, 21 ans, a décroché dimanche la médaille d’or aux barres asymétriques, offrant à la la Belgique sa troisième médaille, la première en or, dans ces Jeux Olympiques de Tokyo, après celle d’argent de Wout van Aert, dans la course en ligne de cyclisme sur route, et celle de bronze de Matthias Casse en judo (-81 kg).