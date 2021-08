JO 2020 : la Suède se défait du piège australien et rejoint le Canada en finale de football féminin

La Suède s’est imposée 1-0 lundi en demi-finale du tournoi olympique de football féminin. Dans un match équilibré et riche en occasions, les Suédoises ont su profiter des erreurs de leur adversaire. Elles rejoignent en finale le Canada pour tenter de remporter le premier titre olympique de leur histoire.

L’entame de match voit les Australiennes se montrer plus offensives. Mais les Suédoises profitent des espaces derrières pour repartir en contre et se procurer la première grosse occasion de la rencontre via un tir puissant de Rolfö qui s’écrase sur la latte. Les Australiennes, surprise du tournoi en éliminant la Grande-Bretagne au tour précédent, remettent un coup d’accélérateur juste avant le repos. Un centre de Tameka Yallop passe à travers la défense et atterrit à quelques centimètres du poteau de la gardienne suédoise : 0-0 au repos.