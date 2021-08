Les contenus à ne pas louper ce mois-ci sur Netflix

Dans son 3e long-métrage, Quentin Tarantino met Pam Grier dans le rôle de Jackie Brown. Cette hôtesse de l’air, qui arrondit ses fins de mois en faisant passer de l’argent, va concevoir un plan pour détourner 500.000 dollars. En plus de Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Fonda, Michael Keaton et Robert De Niro complètent un joli casting. 154 minutes de pure tension.

– Sweet Girl, le 20 août

Les 3 séries à découvrir

– Disparu à jamais, le 13 août

Après 4 séries créées pour Netflix, Harlan Coben adapte son roman Gone for Good (Disparus à Jamais, en français) publié en 2002. Cette adaptation française porte Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle et Guillaume Gouix à l’écran.

– Directrice, le 20 août

Dans cette mini-série comique, Sandra Oh incarne Ji-Yoon Kim, qui devient la première femme de couleur nommée présidente du département d’anglais de l’Université de Pembroke.

– Nevertheless, le 29 août

Dans ce drama coréen, nous allons suivre la relation amis-amants de deux camardes d’une école d’art. Dix épisodes de 60 minutes de moyenne pour les amateurs de K-Drama.

3 contenus pour les plus jeunes

– Vivo, le 6 août

Après Les Mitchell contre les machines et Wish Dragon, Netflix et Sony Pictures Animation remettent le couvert. Un kinkajou qui adore la musique se retrouve embarqué dans des péripéties l’embarquant entre La Havane et Miami.

– LEGO Ninjago le film, le 11 août

Depuis La Grande Aventure Lego sorti en 2014, la société Lego a continué de porter ses créations au cinéma. Lego Ninjago, le film, est le troisième film de la franchise. La Grande Aventure Lego et Lego Batman sont déjà disponibles sur la plateforme.

– Fast & Furious : les espions dans la course

Tony Toretto et ses amis reviennent dans une saison 5 qui se déroulera cette fois-ci dans le Pacifique Sud.

Et le reste ? Voici une liste non exhaustive.