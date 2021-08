D’ici 2100, la deuxième ville la plus peuplée d’Afrique pourrait devenir inhabitable

La deuxième ville la plus peuplée d’Afrique, Lagos au Nigeria, ne sera bientôt plus habitable, indique La Libre. Les inondations se faisant de plus en plus nombreuses, les habitants craignent pour le futur.

Chaque année, la saison des pluies frappe le Nigeria entre mars et novembre. Ce phénomène n’a rien d’inhabituel mais à la mi-juillet, le principal quartier des affaires de Lagos dans le sud-ouest du Nigeria, a été fortement touché par « l’une des pires inondations de ces dernières années », indiquent les experts.