Pénurie de semi-conducteurs et jour férié plombent les immatriculations en juillet

En juillet, 27.596 voitures neuves ont été immatriculées, soit 38% de moins qu'en juillet 2020 et 38,8% de moins qu'en juillet 2019, selon les chiffres publiés lundi par le SPF Mobilité & Transports et la Fédération de l'automobile et du cycle (Febiac).