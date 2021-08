JO 2020: la Belgique et les Pays-Bas déboutés par le TAS qui maintient le résultat du 4x400 mixte

Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a rejeté, lundi à Tokyo (Japon), les demandes du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du comité olympique néerlandais qui l’avaient saisi à la suite de la requalification des États-Unis et de la République dominicaine en finale du relais 4x400 m mixte des Jeux Olympiques de Tokyo.

Disqualifiés dans un premier temps à l’issue de leur course de série disputée vendredi, les États-Unis et la République dominicaine avaient ensuite été réhabilités en appel et autorisés à disputer la finale.