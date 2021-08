Mauvaise nouvelle pour les Belges fans de football français: il sera impossible de suivre la Ligue 1 sur Amazon Prime Video

Après le mauvais feuilleton de l’an dernier où Mediapro avait acheté les droits de la L1 pour un milliard d’euros environ avant d’être en défaut de paiement, on est reparti dans une déplorable saga. En fait, la Ligue a accordé les droits pour huit matches par journée à Amazon pour 250 millions annuels, ce qui a évidemment choqué beIN et Canal+, détenteurs depuis l’an dernier des droits des deux autres matches pour… 332 millions ! Le conflit est devant les tribunaux, si bien que c’est le flou pour les deux matches en question (ce week-end, Troyes-PSG samedi à 21h et Metz-Lille dimanche à 17h).

Mauvaise nouvelle pour les Belges fans de foot hexagonal : si les Français peuvent s’abonner à Amazon (5,99 euros par mois pour s’inscrire à Amazon Prime plus 12,99 euros pour l’option football appelée Prime Video), ce n’est pas possible pour les Belges, les droits acquis par Amazon ne concernant que le territoire national. Il reste donc le streaming ou l’IPTV, aussi illégale que très répandue…