Météo: alerte jaune sur trois provinces jusque mardi 20h

Après un mois de juillet sous la pluie, la météo ne semble pas vouloir s’améliorer pour les prochains jours.

Lundi matin, l’IRM avait émis une alerte jaune pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur de lundi 14h à mardi 20h. Les quantités de précipitations pourront par endroits approcher ou dépasser les 25 à 30 l/m² en 24h. Les périodes de pluie ou averses régulières (parfois marquées et ponctuées d’un coup de tonnerre) sont prévues essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse.