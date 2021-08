Chelsea a fait une offre de 100 millions d’euros à l’Inter pour Romelu Lukaku

La semaine dernière, la Gazzetta dello Sport nous apprenait que Chelsea était prêt à offrir un salaire d’au moins 10 millions d’euros par an au Diable rouge. Un joli pactole poliment refusé par Romelu Lukaku.

Un énorme chèque de 100 millions d’euros et l’Espagnol Marcos Alonso… Voici l’offre mirobolante faite par Chelsea à l’Inter pour s’attacher les services de Romelu Lukaku. Bien décidés à garder leur buteur arrivé en Serie A en 2019, les dirigeants du club lombard ont refusé cette alléchante proposition de transfert, selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Face à cette insistance de plus en plus grandissante, il ne fait aucun doute que le club détenu par le milliardaire russe Roman Abramovitch n’a pas dit son dernier mot et reviendra à la charge avant la fin du mercato estival.