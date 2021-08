JO 2020: les Red Lions écartent l’Inde et se qualifient pour la finale (2-5)

Battus en finale par l’Argentine en 2016, les Red Lions tenteront de décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès, lequel comprend un titre mondial (2018), un titre européen (2019) et la Pro League (2021), ainsi que des deuxièmes (2013 et 2017) et troisième (2007 et 2021) places à l’Euro.

Les Lions assurent à la Belgique une quatrième médaille dans ces Jeux, après l’or de la gymnaste Nina Derwael aux barres asymétriques, l’argent du cycliste Wout van Aert dans l’épreuve en ligne et le bronze du judoka Matthias Casse en -81 kilos.