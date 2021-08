Ismaël Debjani après sa victoire en séries du 1500m: «Cela fait du bien de battre des ténors»

« Cela fait du bien », s’est réjoui Debjani. « Cela fait vraiment du bien de battre les ténors. J’ai couru sans crainte, même si je dois dire que j’ai eu un peu peur hier en voyant les listes de départ. Après cela, j’ai téléphoné à mon psychologue et à ma mère et j’ai pu bien dormir. »

Mardi, la course était tactique, avec les embouteillages qui allaient avec. « Il y avait beaucoup de poussées, mais je suis toujours resté calme et je me trouvais longtemps à la corde », a expliqué le détenteur du record de Belgique. « Je ne me suis pas laissé faire. Filip Ingebrigtsen a essayé de me dépasser en poussant, mais je l’ai repoussé et j’ai conservé ma place. »