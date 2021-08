Médaille assurée pour la Belgique, record du monde: ce qu’il faut retenir de la nuit aux JO

L’image de la nuit vient du 400m haies remporté par Karsten Warholm. Le Norvégien a également battu son propre record du monde et l’a célébré de façon animale en déchirant son maillot sur la piste.

En basketball, la Slovénie de Luka Doncic s’est facile imposée 94-70 face à l’Allemagne et rejoint ainsi le dernier carré de la compétition. Le prodige des Dallas Mavericks a signé une nouvelle grosse performance avec 20 points, 11 passes et 8 rebonds.

Les résultats belges

La Belgique s’est qualifiée pour la finale du tournoi olympique masculin de hockey, mardi, aux Jeux de Tokyo. Les Red Lions ont battu l’Inde 2-5 en demi-finale à l’Oi Hockey Stadium.

Artuur Peters a terminé deuxième de la finale B (places 9 à 16), se classant ainsi dixième du kayak monoplace (K1) 1.000m, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Ismaël Debjani a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500m lors des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo. Mardi, Debjani a remporté sa série, la première, en 3 : 36.00 après avoir dépassé dans les derniers mètres le champion du monde, le Kényan Timothy Cheruiyot (3 : 36.01).

Hermien Peters et Lize Broekx ont remporté la finale B (places 9 à 16), se classant 9e en kayak biplace (K2) 500m, mardi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Robin Vanderbemden s’est qualifié pour les demi-finales du 200m lors des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, mardi.

Vanderbemden a terminé troisième de sa série, la quatrième, en 20.70, son meilleur chrono de la saison. Seuls l’Américain Erriyon Knighton (20.55) et le Panaméen Alonso Edward (20.60) l’ont devancé. Vanderbemden dispose d’un record personnel à 20.43.

Les autres résultats et informations

Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, mardi, en surclassant largement Bahreïn 42-28.

Au terme de ce festival offensif, les Bleus affronteront jeudi le vainqueur du quart de finale entre l’Allemagne et l’Egypte, qui se rencontrent en soirée à Tokyo (20h45 locales, 13h45 heures françaises).

L’Allemande Malaika Mihambo est devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7,00 m, mardi aux Jeux de Tokyo.

Le Norvégien Karsten Warholm a été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du 400 m haies en améliorant son propre record du monde en 45 sec 94, mardi à Tokyo.

La Slovénie s’est aisément qualifiée pour les demi-finales du tournoi de basket masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, en battant l’Allemagne (94-70), mardi sur le parquet de la Super Arena à Saitama. Luka Doncic reste ainsi toujours invaincu avec la sélection slovène en 17 rencontres (série en cours). « Top 4 au monde pour un pays de 2 millions d’habitants, quel sentiment ! », a tweeté le jeune prodige, 22 ans.

Lisa Carrington a enchaîné les médailles mardi matin à Tokyo. La Néo-Zélandaise s’est offert un quatrième titre de championne olympique en kayak en remportant le 500m en K2 avec sa compatriote Caitlin Regal et un record olympique à la clé qui plus est (1 : 35.785). Une heure plus tôt, elle avait décroché l’or dans le K1 sur 200m, son troisième titre olympique d’affilée, avec également un record olympique (38.120).