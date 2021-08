Le parc est constitué de six bâtiments totalisant plus de 28.000 m2, composés de bureaux et de laboratoires. Le site de 11 hectares comprend 958 places de stationnement et offre un potentiel de développement de 25.000 m2 supplémentaires. Actuellement, les bâtiments sont loués à 27 organisations dans le domaine des sciences de la vie, précise Kadans Science Partner.

"Nous sommes ravis d'ajouter Watson & Crick Hill à notre portefeuille. Outre le fait qu'il s'agit de notre premier site en Belgique, il fait également partie du puissant pôle d'innovation du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Nous sommes impatients d'établir de nouveaux liens entre les organisations de Belgique et d'autres pays de notre réseau européen", a expliqué Chiel van Dijen, directeur commercial de Kadans Science Partner.