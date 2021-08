Météo: l’IRM émet une alerte pluie pour plusieurs provinces

Le ciel sera encore hésitant et gorgé d’averses ce mardi après-midi, surtout sur le sud et l’est du pays. Le mercure dépassera à peine la vingtaine de degrés mardi et les jours suivants, précise l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée, qui émet une alerte pluie.

Du sud-est, les averses basculeront vers l’ouest mardi en fin d’après-midi. Elles pourront être assez fortes et parfois orageuses. Le mercure hésitera entre 16 et 18 ºC en Ardenne et entre 19 et 21 ºC dans les autres régions, sous un vent faible à parfois modéré.