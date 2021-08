La SNCB planche sur des voyages sans ticket

Fairtiq », c’est peut-être le nom de l’application qui vous permettra de prendre le train sans acheter de ticket. La SNCB recherche 10.000 volontaires pour tester une application pour smartphone. Mais rien n’est encore décidé. " »00 collaborateurs et voyageurs nous ont déjà aidés à tester l’aspect technique. Maintenant nous voulons intégrer la billetterie et voir si l’idée séduit ». Pendant cette phase de quelques mois, l’opérateur du rail espère passer de 500 à 10.000 utilisateurs pour l’application. Quatre tickets sont déjà intégrés à l’application. Les tickets standard, weekend, senior et youth. Si l’application est adoptée, les autres formules seront alors intégrées.

L’idée, issue de l’innovation Lab de la SNCB, vise à faciliter la vie des navetteurs. Plus besoin d’acheter son ticket à l’avance. Une pression sur son smartphone au début du voyage, une autre à la fin et le tour est joué. L’application se base sur les données GPS de votre smartphone pour détecter votre trajet et vous facturer le billet approprié. « Le but c’est de gagner du temps en évitant le processus d’achat classique », explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. « Plus besoin d’encoder sa gare de départ et d’arrivée ou de conserver son ticket, on gagne beaucoup de temps ».