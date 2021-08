La fin du mercato belge repoussée au 7 septembre?

En Europe, le Danemark, la Pologne (1/9), l’Ukraine (3/9), la Roumanie, la Slovaquie (6/9), la Russie (7/9), la Tchéquie, la Turquie (8/9) ou encore Israël (14/9) ont opté pour un mercato prolongé, avec l’avantage de pouvoir profiter des fonds de noyaux issus des championnats du Big five (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie) ou du subtop européen (Belgique, Danemark, Écosse, Pays-Bas, Portugal, Suède) qui appliquent une législation stricte au 31 août de chaque année.

Tactique payante

Chez nous, une réflexion s’est effectuée quant au bénéfice potentiel que le championnat de Belgique aurait à retirer si le marché des transferts venait à être ouvert quelques jours en plus. Une tactique qui s’est avérée payante pour les clubs turcs, israéliens ou suisses, ces dernières années. Tant au niveau du pedigree des joueurs encore en stand-by au-delà de la date limite fixée dans leur pays d’origine ou d’adoption, que sur un plan purement financier par rapport à une loi de l’offre et de la demande jouant largement en leur faveur à un moment où les solutions de replis pour les clubs vendeurs et où les candidats à un changement d’air n’ont plus guère trop le choix. C’est dans cette optique qu’il nous revient que la Pro League a mis à l’ordre du jour un point sur le sujet. Outre l’actualité chaude du retour à des stades sans jauge dès le 13 août via le Covid Save Ticket, le cas de Virton qui tarde à constituer un noyau à dix jours de la reprise en D1B ou encore la position de la Pro League dans la course à la présidence de l’Union belge, la perspective de repousser la date de fin de mercato au mardi 7 septembre sera mise à l’étude.