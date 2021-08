C’est officiel: le Bayern Munich prête Joshua Zirkzee à Anderlecht

« Après un coup de téléphone de Vincent Kompany, nous nous sommes directement bien entendus », déclare Joshua Zirkzee sur le site du RSCA. « J’ai ressenti la confiance provenant du club. Le style de jeu et le projet me parlaient énormément. Je me sens prêt à contribuer à l’équipe et à aider le club à atteindre ses objectifs. ».