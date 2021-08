Fusillade au Pentagone: un policier mort et plusieurs blessés

À 10 h 40 (heure locale), le personnel a été appelé par le système de haut-parleurs à rester dans le bâtiment. Plusieurs coups de feu ont été entendus du côté de la station de métro, située à l’extérieur du bâtiment du département de la Défense. La station est utilisée par des milliers d’employés chaque jour. Le lockdown a été levé un peu plus tard dans l’après-midi mais les sorties du métro restent fermées pour l’instant.

« L’incident est terminé, la zone est sécurisée, et le plus important, c’est que notre communauté n’est plus menacée », a commenté à la presse le chef de la force de protection du Pentagone, Woodrow Kusse. Il a indiqué qu’il y avait « plusieurs blessés » mais a refusé de confirmer les informations selon lesquelles un de ses policiers est décédé des suites de blessures à l’arme blanche, tandis que l’assaillant a été tué par balle.