La température au sol dépasse 50 degrés en Turquie et à Chypre (photos et vidéos)

D’intenses vagues de chaleur en Turquie et à Chypre ont vu les températures au niveau du sol grimper jusqu’à plus de 50 degrés Celsius pour la deuxième fois en un mois, a indiqué mardi l’Agence spatiale européenne (ESA).

La Turquie subit les pires incendies depuis une décennie, qui ravagent des forêts et des terres agricoles ainsi que des zones habitées sur les côtes méditerranéenne et égéenne. «Il est clair que la température à la surface du sol en Turquie et à Chypre a de nouveau dépassé les 50 degrés», relève l’ESA dans un communiqué.