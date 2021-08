JO 2020: Nafissatou Thiam signe la meilleure performance au saut en hauteur et s’empare de la tête de l’heptathlon (vidéo)

Grâce à cette performance, la championne olympique, 26 ans, a pris quelques points d’avance sur ses deux principales concurrentes dans la course à l’or, Erica Bougard et Katarina Johnson-Thompson, qui ont échoué à 1m86. Nafissatou Thiam compte 2.176 points, contre 2.157 pour l’Américaine et 2.138 pour la Britannique.