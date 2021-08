Thiam en tête, les larmes de Mayer, record du monde sur 400m haies: ce qu’il faut retenir des événements de la nuit aux JO (vidéos)

Débuts réussis pour Nafissatou Thiam ce mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après avoir signé son meilleur chrono de la saison sur le 100m haies, la Belge a pris la tête de l’heptathlon à la suite du saut en hauteur, où elle est la seule à avoir passé la barre de 1m92. Noor Vidts est elle aussi dans le coup, et pointe à la 4e place après les deux premières épreuves.

Parmi les autres nouvelles des Belges engagés cette nuit, on retiendra le terrible abandon de Thomas van der Plaetsen, blessé aux ischios lors du saut en longueur du décathlon, et évacué sur chaise roulante. En Kayak, Hermien Peters et Lize Broekx sont parvenues à se hisser en demi-finales du K1 500m.