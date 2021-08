Voyages à l’étranger: ce qui va changer prochainement pour les Belges qui veulent se rendre en France

Après une première salve le 21 juillet (cinémas, piscine, discothèques, musées, parc d’attractions…), le pass sanitaire va s’étendre à compter du 9 août dans plusieurs secteurs en France, rappelle La Voix du Nord. À commencer par les restaurants, cafés et bars, y compris en terrasse, mais aussi les transports longue distance (TGV, intercités, avions, car), les maisons de retraite et établissements médicaux, les hôtels et les campings.