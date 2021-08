JO 2020: Manon de Roey 23e après le premier tour du tournoi de golf

Manon de Roey a pris la 23e place après le premier tour du tournoi féminin de golf des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi. L’Anversoise, 295e mondiale, a rendu une carte de 71 coups, dans le par, et compte cinq coups de retard sur la Suédoise Madelene Sagström qui occupe la tête.

De Roey, 29 ans, a signé deux birdies aux cinquième et huitième trous et deux bogeys aux neuvième et dixième trous. Avec un total de 71 coups, elle pointe à cinq longueurs de Sagström. La Suédoise, qui a bouclé son premier tour en 66 coups, compte un coup d’avance sur l’Américaine Nelly Korda, N.1 mondiale et l’Indienne Aditi Ashok qui se partagent la deuxième place.