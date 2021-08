JO 2020: les Belgian Cats éliminées par le Japon en quart de finale

Le ’big three’ a pourtant été rendez-vous avec Emma Meesseman (25 pts, 11 rebonds, 6 assists), Julie Allemand (11 pts, 8 assists) et Kim Mestdagh (24 pts, 7 rebonds), mais sur un panier à trois points d’Hayashi à 15 secondes de la fin, le Japon s’est qualifié pour les demi-finales.

Le premier quart voyait un chassé-croisé entre les deux formations où l’écart ne dépassera pas trois unités pour les Belgian Cats (10-13) et quatre pour les Japonaises (17-13) au moment des premières rotations toujours très délicates côté belge. Le premier quart-temps était sifflé à 19-16 pour le Japon.

Les Japonaises resserraient leur défense creusant un premier écart à 30-18 à la 13e sur deux paniers à trois points de suite de Miazawa. Philip Mestdagh au temps mort devait réagir. Message reçu par Kim Mestdagh, Emma Meesseman et Julie Allemand aux assists et à trois points pour revenir à 30-28 au quart d’heure. La réussite à distance côté belge avec Delaere et Kim Mestdagh permettait aux Belges de prendre l’avantage 35-37 (18e). Kim Mestdagh retrouvait son potentiel offensif pour inscrire 15 points (dont un 4/6 à trois points) avant la pause. C’était 37-40 à 90 secondes de la mi-temps sifflée à 41-42 pour les Belges avec notamment 7 à 20 partiel.