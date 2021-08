Honda plus confiant pour 2021/22, malgré des vents contraires persistants

Sur son premier trimestre 2021/22, démarré le 1er avril, Honda a signé un bénéfice net de 222,5 milliards de yens (1,7 milliard d'euros), contre une perte de 80,8 milliards de yens un an plus tôt, au moment du très fort impact initial de la pandémie sur l'économie mondiale.

Son bénéfice opérationnel d'avril à fin juin s'est établi à 243,2 milliards de yens, contre une perte de 113,6 milliards de yens un an plus tôt, et ses ventes trimestrielles ont totalisé 3.583,8 milliards de yens (27,7 milliards d'euros), un rebond de près de 69% sur un an.

Son grand rival et compatriote Toyota, qui a aussi publié mercredi ses résultats trimestriels, a également vu ses performances fortement rebondir sur un an.

Mais contrairement à Honda, Toyota n'a pas relevé ses objectifs annuels du fait des nombreuses "incertitudes" auxquelles il est confronté, citant la recrudescence du Covid-19, la pénurie de semi-conducteurs et la flambée des prix des matières premières.