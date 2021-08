Vaccination: rattrapage pour ceux qui ont manqué la deuxième dose

L’agence souligne également l’importance de la deuxième injection pour les vaccins qui nécessitent deux doses (AstraZeneca, Moderna et Pfizer), même si vous l’obtenez plus tard que prévu. La deuxième dose augmente le degré de protection et sur une plus longue durée. « En particulier pour la protection contre certains variants du virus, comme le variant delta. Cette deuxième dose est très importante pour atteindre et maintenir un niveau de protection suffisamment élevé ».