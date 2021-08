Contrebande: la douane belge démantèle un énorme réseau de cigarettes

D’après la RTBF , c’est 150 douaniers et policiers qui ont mené une opération contre la contrebande de cigarettes dans le pays. Les autorités ont interpellé 40 personnes et ont mis la main sur des dizaines de millions de cigarettes mais également plusieurs tonnes de tabac.

A Schelle, dans la province d’Anvers, les contrebandiers étaient très équipés : une salle dédiée au séchage des feuilles de tabac, une autre à la découpe et à l’entubage, une dernière à l’emballage. Les malfaiteurs possédaient également plusieurs caisses de faux paquets de marques célèbres : Marlboro, Richmond, Prince ou encore Regina.

En plus des salles de productions, il y avait également des dortoirs, une cuisine et des sanitaires. Les ouvriers, souvent originaires de l’Europe de l’est, vivaient dans des conditions très mauvaises.

Les dix sites dans lesquels les autorités sont intervenues étaient issus d’un seul et même réseau. Quatre sites étaient des ateliers et six étaient des entrepôts pour y stocker la marchandise.