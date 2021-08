Coronavirus: les contaminations et les hospitalisations en hausse (infographie)

Près de 54.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 3,2 %. Celui-ci est plus important dans la tranche d’âge des 0-9 ans avec 4,1 % contre 1,5 % chez les plus de 65 ans, la population la moins touchée. La Région bruxelloise et la Communauté germanophone sont les régions les plus contaminées avec respectivement 4,0 % et 3,8 % de tests positifs. A l’inverse, les provinces de Namur et Luxembourg sont les moins touchées avec un taux de positivité respectif de 2,2 % et 2,5 %.